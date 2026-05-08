В Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 мВт. Подробности
Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Сейчас город продолжает реализацию плана энергоустойчивости.
Что известно
Так, в Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 мВт для резервного питания критической инфраструктуры. Отмечается, что это один из шагов в рамках подготовки города к следующему отопительному сезону.
Как отметили в городских властях, сейчас столица продолжает реализацию плана энергоустойчивости. Работы продолжаются сразу по нескольким направлениям:
- восстановление поврежденной инфраструктуры;
- инженерная защита объектов;
- развитие когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.
На объектах уже выполняют ремонтные и строительные работы, устанавливают новое оборудование и привлекают профильных специалистов.
"Киев вводит все возможные варианты и решения для обеспечения дополнительных мощностей. Это комплексный подход, при котором применяем различные, одновременно действенные и апробированные технические и технологические модели", – резюмировал Пантелеев.
