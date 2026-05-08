В Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 мВт. Подробности

В Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 мВт. Он будет применяться для резервного питания критической инфраструктуры.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Сейчас город продолжает реализацию плана энергоустойчивости.

Відмечається, що це один из шагов в рамках подготовки города к следующему отопительному сезону.

Как отметили в городских властях, сейчас столица продолжает реализацию плана энергоустойчивости. Работы продолжаются сразу по нескольким направлениям:

восстановление поврежденной инфраструктуры;

инженерная защита объектов;

развитие когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.

На объектах уже выполняют ремонтные и строительные работы, устанавливают новое оборудование и привлекают профильных специалистов.

"Киев вводит все возможные варианты и решения для обеспечения дополнительных мощностей. Это комплексный подход, при котором применяем различные, одновременно действенные и апробированные технические и технологические модели", – резюмировал Пантелеев.

