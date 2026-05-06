Государство, фактически, умывает руки: Кличко рассказал о ситуации с восстановлением ТЭЦ 5 в Киеве

Киев продолжает готовиться к следующему отопительному сезону, однако ситуация угрожающая. Город должен срочно найти дополнительные средства на ремонт ТЭЦ-5, потому что государство фактически "умывает руки"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Объект был сильно поврежден этой зимой в результате террористических атак РФ.

"Киев продолжает готовиться к следующей зиме. Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать этого не собирается", – рассказал Кличко.

По его словам, Министерство развития общин и территорий пообещало городу государственное финансирование и само предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5.

"Теперь, когда прошло время, государство, фактически, умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева. То есть опять политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", – подчеркнул мэр.

Кличко уточнил, что в ситуации, в которую ставят Киев, городу необходимо срочно найти еще 3 млрд грн. А в целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 нужно около 9 млрд грн.

"Столица, вместе с тем, продолжает реализовывать проекты и по восстановлению поврежденных врагом объектов, и по строительству системы резервного теплоснабжения. В пределах тех средств, которые есть у города, и за заимствованные у партнеров средства", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине начиная с 2023-го года передали 137 "мини-ТЭЦ", но из них только 59% введены в эксплуатацию. Сложность запуска заключается в том, что такие когенерационные установки (КГУ) нужно подключать к коммунальным сетям – газа, воды и линий электроснабжения. Другая сложность – бюрократия.

