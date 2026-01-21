В Киеве полностью восстановили водоснабжение домов после атаки РФ. Подробности

В Киеве в среду, 21 января, коммунальщики восстановили в полном объеме водоснабжение в городе после российской атаки, которая состоялась накануне. Сейчас водопроводные объекты города работают в нормальном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". Работы по ремонту поврежденной критической инфраструктуры продолжаются.

Что известно

"Водоснабжение столицы восстановлено в полном объеме. Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками завершили ремонтные работы, и сейчас водопроводные объекты города работают в нормальном режиме", – говорится в сообщении.

Коммунальщики напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

"Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", – уточнили в пресс-службе.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

