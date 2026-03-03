В Киеве полностью восстанавливают работу троллейбусов и трамваев: все подробности

В Киеве во вторник, 3 марта, начали постепенно восстанавливать работу электротранспорта на левом берегу города. Это в частности касается маршрутов, соединяющих оба берега столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"На левом берегу Киева постепенно восстанавливают работу электротранспорта. Из-за улучшения ситуации в энергосистеме "Киевпастранс" начинает поэтапное восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что 3 марта частично восстановили движение:

трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37, 43, 47, 50, 50-К.

В то же время во вторник на маршрутах еще будут курсировать дублирующие автобусы.

Уже в среду, 4 марта, при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском.

"Дублирующие автобусы завтра будут отменены. О дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будем сообщать дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 26 февраля, постепенно начали восстанавливать работу электротранспорта. Так на маршруты вышли троллейбусы и трамваи на правом берегу города.

