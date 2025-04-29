В Киеве полностью сгорела легковушка рядом с мостом Метро. Все подробности и фото

В Печерском районе Киева во вторник, 29 апреля, во время движения загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на Набережном шоссе у моста Метро.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Информация о пострадавших пока не поступала.

"На Набережном шоссе недалеко от моста Метро во время движения загорелся легковой автомобиль. В результате чрезвычайного происшествия было затруднено движение в сторону моста Патона", – рассказал журналист.

Стоит добавить, что огонь полностью охватил машину – на место происшествия вызвали спасателей.

Напомним, в Дарницком районе Киева во время движения загорелся легковой автомобиль. Чтобы потушить машину, на место происшествия вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 7 апреля, в соцсетях сообщили о том, что в Голосеевском районе Киева вблизи станции метро "Олимпийская" загорелся электрокар. Во время пожара местные жители услышали звук, похожий на взрыв.

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