В Киеве на Осокорках во время движения загорелась легковушка. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева во время движения загорелся легковой автомобиль. Чтобы потушить машину, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 31 марта в 14.07 они получили сообщение о пожаре в Дарницком районе Киева на улице Елизаветы Чавдар.

"Во время движения, на проезжей части, загорелся легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован в 14:33. Жертв или пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что машина восстановлению не подлежит – авто выгорело.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел масштабный пожар в магазине. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади в 400 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 30 марта, произошел пожар в подземном переходе. Огонь возник в магазине у входа на станцию метрополитена.

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