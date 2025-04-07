В Киеве сообщили о взрыве авто возле станции метро 'Олимпийская': в ГСЧС прокомментировали. Фото и видео

В понедельник, 7 апреля, в соцсетях сообщили о том, что в Голосеевском районе Киева вблизи станции метро "Олимпийская" загорелся электрокар. Во время пожара местные жители услышали хлопок.

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Обстоятельства происшествия установят правоохранители. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказали в пресс-службе ГСЧС столицы.

Так, утром в соцсетях появилась информация о том, что у станции метро "Олимпийская" на улице Антоновича горит автомобиль, а перед этим местные жители якобы слышали звук взрыва. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как возле одного из домов горит машина.

Со своей стороны в пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что на месте происшествия действительно пылал электрокар – пожар сопровождался хлопками, которые, вероятно, возникли из-за возгорания электрооборудования и батареи. Информация о взрыве пока не подтвердилась. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в понедельник, 2 декабря, во время движения прямо на трамвайном пути загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на улице Привокзальной.

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