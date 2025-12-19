В Киеве 'полицейский' снимал провокационные видео: разоблачен еще один блогер. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили еще одного блогера, который в форме полицейского снимал провокационные ролики. По словам мужчины, он это делал ради лайков в соцсетях.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Как рассказали правоохранители Киева, во время мониторинга социальных сетей они обнаружили развлекательный видеоролик мужчины. На нем последний, одевшись в полицейскую форму, имитирует поведение правоохранителей, вызывающе ведет себя и использует нецензурную лексику.

"Видео распространялось на одной из социальных платформ и получило общественный резонанс. Как выяснили правоохранители, указанная страница в соцсети используется мужчиной для предоставления услуг по ремонту электронных гаджетов". – уточнили в пресс-службе.

Нарушителем оказался 36-летний киевлянин, который не имеет никакого отношения к службе в органах Национальной полиции Украины. Он объяснил, что создавал видеоконтент ради предпочтений, не осознавая возможных последствий.

По указанному факту полицейские привлекли мужчину к административной ответственности Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили очередного блогера – на видео в форме полицейского провоцировал конфликт с "рядовым" гражданином. Мужчина признал, что делал это ради лайков в соцсетях и развлечения.

