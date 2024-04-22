В Киеве побит почти 90-летний рекорд суточного количества осадков: известны подробности

В Киеве 22 апреля зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 25,8 мм. Это на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В столице в воскресенье был сильный дождь.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 21 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков", – рассказали синоптики.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в понедельник, 22 апреля, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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