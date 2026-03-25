В Киеве пассажир-'заяц' в вагоне метро брызнул баллончиком в лицо полицейскому. Фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, брызнул правоохранителю газовым баллончиком в лицо. Злоумышленник перепрыгнул турникет, не заплатив за проезд, и забежал в вагон, где применил против полицейского спецсредство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло 23 марта около 12:10 в вестибюле станции метро "Почайна". Во время несения службы полицейский заметил мужчину, который, перепрыгнув турникет, поспешно направился к поезду.

Правоохранитель догнал нарушителя в вагоне, однако тот вел себя агрессивно и пытался спровоцировать драку. В дальнейшем, во время задержания, злоумышленник достал баллончик с газом раздражающего действия и распылил его в лицо сотрудника полиции, подвергая опасности и других пассажиров, после чего скрылся.

"По результатам розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение нарушителя. Последний около суток скрывался в машине, а для того, чтобы его не узнали, надел военную форму своего отца", – уточнили в пресс-службе.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

