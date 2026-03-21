В Славянске задержали подозреваемого в СВЧ, который стрелял в полицейских. Фото

В Славянске правоохранители задержали мужчину, который подозревается в расстреле полицейского при исполнении служебных обязанностей. Злоумышленника удалось найти благодаря информации от местных жителей после проведения масштабной спецоперации.

Ему инкриминируют нападение на наряд полиции, в результате которого погиб офицер. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел 19 марта во время проверки документов – мужчина открыл огонь по работникам полиции. От полученных ранений на месте погиб капитан полиции – Олег Захаренко. Он был старший участковый офицер полиции Краматорского райуправления.

После нападения в регионе была введена специальная полицейская операция для поиска стрелка. К ней привлекли оперативников уголовного розыска, бойцов спецподразделения КОРД и кинологов.

Решающую роль в задержании сыграли местные жители, которые сообщили о мужчине, похожем по описанию на подозреваемого. После обследования территории его удалось обнаружить и задержать.

Известно, что задержанный – 50-летний житель города, который ранее имел судимости и находился в статусе самовольного оставления части (СЗЧ). У него изъяли вещественные доказательства, в частности огнестрельное оружие, которое, вероятно использовали во время нападения.

