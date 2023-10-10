В Киеве ожидаются первые заморозки: синоптики дали прогноз

В Киеве в среду, 11 октября, ночью синоптики прогнозируют заморозки в воздухе 0-2°С. Кроме того, столбик термометра опустится ниже нуля и в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В столице объявлен І уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву. Ночью 11 октября заморозки в воздухе 0-2°С", – рассказали синоптики.

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Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что ночью 11 октября в Киевской области ожидаются заморозки в воздухе 0-5°С, объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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