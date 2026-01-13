В Киеве остановили работу наземного электротранспорта: как будут перевозить пассажиров

В Киеве во вторник, 13 января, после очередной атаки действуют экстренные отключения света. Вследствие этого вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Враг продолжает воевать с гражданскими.

Что известно

"После очередного ночного обстрела в городе введены и действуют экстренные отключения. Вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Чтобы узнать подробнее о дублирующих маршрутах, перейдите по ссылке. Напомним, перед этим остановили движение электротранспорта на левом берегу города.

В КГГА добавили, что коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки. По состоянию на 12:50 в столице без тепла остаются около 500 домов.

Что предшествовало

В ночь на 13 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, в частности, критической инфраструктуры, возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 13 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Также захватчики в очередной раз запустили десятки ракет различных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

