В Киеве осколок российского 'Шахеда' попал в дом Ольги Стефанишиной. Фото

В ночь на 22 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киеву. В результате атаки был поврежден дом, в котором проживает народный депутат Украины от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. К счастью, никто не пострадал.

Что известно

"Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок "Шахеда". К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал. Мы с детьми были в ванной, было очень шумно. И уже под утро мы увидели фото разрушений. Дети испугались, но не сильно", – написала Стефанишина.

Она добавила, что вода и свет в доме пока есть, помощь ей не нужна, и поблагодарила всех, "кто спросил, как мы. Вы знаете, как это ценно".

На опубликованном фото можно увидеть, что обломок российского дрона пробил и повредил часть стены дома.

Что предшествовало

В ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

