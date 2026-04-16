Связан с Украиной. Болельщики в Нидерландах совершили гнусную выходку на матче 'Шахтера'. Момент попал в прямой эфир. Видео

Нидерландские фанаты, собравшиеся на стадионе в Алкмаре поддержать свой клуб "АЗ" в четвертьфинале Лиги конференций против "Шахтера", включили сигнал воздушной тревоги, чтобы помешать футболистам вице-чемпиона Украины. Момент случился в концовке встречи, спровоцировав бурную реакцию украинских комментаторов Сергея Лукьяненко и Виталия Похвалы.

"Там где-то подсмотрели у фанатов польского Леха. Это от небольшого ума. Неожиданно, если честно, от нидерландцев видеть настолько низкий поступок. Слышать настолько низкий поступок", – отметил Похвала.

Лукьяненко добавил, что не знает, какая публика приходит в Алкмаре и, возможно, опять же есть не совсем умные представители.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики "Леха" во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против "Шахтера" включали звуки сирены, которую в Украине включают во время воздушных тревог и скандировали нецензурные лозунги с упоминанием Степана Бандеры.

Нецензурные кричалки также звучали с сектора ультрас в первой игре.

Напомним, что "Шахтёр" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги конференций, сыграв вничью на выезде с "АЗ Алкмаар" в ответном четвертьфинальном матче (2:2). Первая встреча завершилась уверенной победой украинской команды 3:0, что обеспечило ей комфортный запас перед игрой в Нидерландах.

