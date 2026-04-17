Погиб в собственной постели: появились подробности об 11-летнем мальчике, которого Россия убила ударом по Киеву. Видео

Во время массированной комбинированной атаки на Киев 16 апреля Россия убила 11-летнего Максима Веремчука. Мальчик учился в пятом классе Детской инженерной академии.

Когда в дом попала вражеская ракета, вся семья спала: Максим погиб прямо в постели. Рассказ отца убитого ребенка публикует "Радио Свобода".

Россияне убили Максима, когда он спал

Отец погибшего в результате российской атаки Максима показал журналистке комнату, где погиб его сын.

"Ракета прилетела. Убила сына. В той комнате", – говорит мужчина на видео.

В спальне, где погиб Максим – две кровати. На той, что стоит ближе к окну, спал еще один сын семьи, он, к счастью, выжил.

"Мы даже тревоги не услышали, когда все это... Не успели среагировать, выбежать...", – говорит отец.

"Это неописуемая боль, которую невозможно постичь умом. Еще одна жизнь, которая должна была длиться десятилетиями, оборвалась из-за очередного акта российского террора. У родителей отобрали целый мир. Вместо планов на будущее — черная пустота", – написали в учебном заведении после известия о том, что российская ракета убила ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в результате массированного удара РФ по Киеву погибли четыре человека. Среди них – Максим. Пострадали же в столице в ночь на 16 апреля 62 человека.

По Оболонскому району, куда прибыли экстренные службы после первого попадания, чтобы помочь людям, россияне нанесли повторный удар, в результате чего пострадали правоохранители, также ранения получили медики скорой, которые попали под повторный удар врага.

