'Мы пообещали народу референдум': новый спикер парламента Словении объявил о планах выйти из НАТО и посетить Москву

Словения может изменить свой внешний курс – вплоть до выхода из НАТО. В словенском парламенте заговорили о вынесении этого вопроса на референдум.

Также не исключено сближение этой страны с Россией. По крайней мере, такие заявления сделал новый спикер законодательного органа Словении Зоран Стеванович, пишет The Slovenia Times.

Что известно

Выборы в Национальное собрание Словении состоялись в конце марта. Менее чем через месяц после них новый спикер Зоран Стеванович сделал ряд громких заявлений, вызвавших немалый резонанс. В частности, он анонсировал планы поездки в Москву в ближайшее время, а также вынесение на общенациональный референдум вопроса о выходе Словении из НАТО.

"Я хотел бы строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, возведенной между Западом и Востоком. В этом смысле я также планирую в ближайшее время посетить Москву", – сказал Стеванович в интервью "Радио Словения".

За два дня до этого в эфире этого же медиа лидер антисистемной партии "Правда" отрицал, что придерживается пророссийских взглядов. Он утверждает, что его партия – прословенская, и что она будет настаивать на проведении референдума по выходу страны из НАТО.

"Мы будем категорически против вмешательства в иностранные военные и дипломатические споры, потому что Словения никогда не получает от этого выгоды. В то же время, я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по выходу из НАТО, и мы проведем этот референдум", – заявил Стеванович.

Что касается Европейского Союза, новый спикер словенского парламента признал: народ вряд ли поддержит выход из этого объединения. Однако, по мнению Стевановича, решение о судьбе Словении должна принимать Любляна, а не Брюссель.

"Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику независимо, суверенно. Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с крупными государствами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение им. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении", – сказал он.

В The Slovenia Times напомнили: 44-летний новый спикер парламента Словении – второе должностное лицо в государстве – в прошлом работал полицейским. Впоследствии же Стеванович начал политическую карьеру. Отличился он, в частности, во время пандемии коронавируса: лидер "Правды" возглавил антивакцинальное движение в Словении.

Назначение Стевановича, пишет медиа, поздравили его коллеги из Сербии и России. В частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о готовности к "конструктивному диалогу".

"Депутаты Государственной Думы готовы к конструктивному диалогу со своими коллегами в Национальном собрании на основе равенства и взаимного уважения к национальным интересам", – цитируется Володин в телеграмме, опубликованной на сайте Думы 13 апреля.

Зато экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, репостнув один из репортажей о возможном выходе Словении из НАТО после прихода нового спикера, сравнил его с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном, который недавно проиграл парламентские выборы в своей стране.

"Избавляешься от одного полезного идиота, а рядом появляется другой", – лаконично отметил политик.

22 марта в Словении состоялись парламентские выборы. Партия "Правда" на них получила наименьший результат среди политсил, преодолевших проходной барьер. Однако она стала решающим фактором в формировании коалиции, ведь представители действующей власти и правой оппозиции получили примерно одинаковую поддержку избирателей: разрыв между ними был минимальным.

