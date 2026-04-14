Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 19 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Вечером же 14 апреля там покупают доллар в среднем по 43,3 грн, а продают по 43,79 грн. Таким образом, не исключается удорожание валюты как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,5-44,5 грн. Вечером же 14 апреля в обменниках:

покупают валюту в среднем по 42,95 грн;

продают – по 43,61 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Базовый сценарий на валютном рынке 13-19 апреля выглядит довольно сдержанно: около 44 грн за доллар. Внутренний рынок Украины демонстрирует достаточно управляемое поведение. На текущей неделе ситуация вряд ли будет существенно отличаться от предыдущего периода", – рассказал Лесовой.

При этом он подчеркнул: на межбанке спрос, по прогнозам, будет превышать предложение – на 10-15%. Однако, по словам банкира, этот дисбаланс:

Не выглядит критическим.

При нынешнем участии Национального банка он не создает оснований для паники.

"Более того, объемы валютных интервенций, которые в марте составляли 1-1,3 млрд долларов в неделю, в середине апреля могут сократиться до 700-800 млн долларов. Это значит, что НБУ, вероятнее всего, не видит потребности в чрезмерно активном вмешательстве. Рынок постепенно возвращается в состояние, когда колебания остаются контролируемыми и не требуют чрезмерной поддержки", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн. В в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 568 млрд грн.

