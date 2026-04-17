Трамп против реальности: почему его формула мира 'территории в обмен на гарантии' не работает и станет ли Украина разменной монетой до выборов в США. Интервью с Котовым

Конфликт на Ближнем Востоке сейчас перешел в фазу относительного затишья. Это создает иллюзию "окна возможностей", прежде всего, для Соединенных Штатов, которые теперь могут переориентировать внимание на другой критический трек – войну России против Украины. Именно в этом контексте звучат заявления Дональда Трампа о том, что урегулирование уже "на подходе", а также сигналы из Кремля о готовности активизировать переговоры. Москва демонстративно приветствует "миротворческие усилия" Вашингтона, но за этой риторикой просматривается куда более сложная игра, чем простая заинтересованность в мире.

На самом деле главная проблема переговорного процесса лежит значительно глубже, чем фактор отвлечения США на Ближний Восток. Переговоры зашли в тупик из-за самой конструкции мирного плана, который продвигает американская сторона. Речь идет о классической формуле обмена: территории в обмен на гарантии безопасности. Однако этот подход все больше выглядит не просто упрощенным, а стратегически ошибочным. Он исходит из предположения, что для Кремля ключевым является контроль над конкретными территориями, тогда как для Украины – формализованные гарантии Запада. Но реальность другая: для Владимира Путина украинский вопрос – это не о километрах, а о контроле над государством как таковым, его суверенитетом и геополитическим выбором.

На этом фоне особенно показательны заявления американских чиновников, в частности вице-президента Джей Ди Венса, который сводит войну к "спору за несколько квадратных километров". Такая оптика не только упрощает суть конфликта, но и фактически совпадает с российской риторикой. В ответ Владимир Зеленский вынужден публично напоминать: Донбасс – это не просто территория, а стратегический плацдарм, укрепленный район с сотнями тысяч гражданских, потеря которого открывает путь к новым наступлениям. И главное – Украина до сих пор не имеет четких, гарантированных механизмов безопасности, которые могли бы компенсировать даже теоретические уступки. В итоге, несмотря на внешние сигналы о "новом импульсе" переговоров, ключевые противоречия остаются нерешенными.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.

– Накануне Трамп заявил, что урегулирование в Украине уже на подходе. Правда, это прозвучало в очередной раз. В Кремле подхватывают эти американские месседжи, что в последнее время происходит часто. Сразу же прозвучало: да, возможности для разблокирования переговорного процесса. Как на ваш взгляд – мы все же будем иметь продолжение трехсторонних переговоров?

– Здесь стоит начать с того, что ближневосточный кризис не то что отвлек внимание – он позволил россиянам отвлечь внимание от Украины. И на этом надо настаивать. Да, действительно, Штаты заняты. Штаты заняты Ираном – объективно ставят это сейчас на первое место. Но в то же время они не отказывались от встреч, если вспомнить все заявления последнего месяца. Дело в том, что россияне не хотят этих встреч – как и не хотели раньше, надо говорить честно и откровенно. Как и мира они не хотят. Просто сейчас в связи с Ираном появилась возможность находить отговорки: мы не поедем в США, потому что далеко, нас не пускает европейское воздушное пространство; в Женеву также не поедем – и так далее. Это все отговорки. Но относительно возможности разблокировки – оно есть. И, кстати, очень хорошая идея – украинская – это формат челночной дипломатии.

То есть что говорит наше государство: хорошо, россияне не хотят ехать, не хотят встречаться, не хотят трехсторонних встреч, мотивируя Ираном – давайте сделаем иначе. Мы приглашаем переговорную группу в Киев, они слушают наши предложения вместе с представителями США. Далее летят в Москву, где их уже не могут не принять. И таким образом диалог продолжается.

Это выглядит логично и ставит Россию в тупик – отказываться сложнее. Поэтому продолжение возможно. Но по результативности – много вопросов и нюансов, которые касаются не только России или Украины, а в целом мировых событий. Результат покажет время. И еще важный момент – состав делегации, которая может приехать в Киев, будет очень показательным.

– Только ли война на Ближнем Востоке мешает продолжению переговоров? Потому что, все выглядит, что они зашли в тупик из-за более серьезной проблемы – прямолинейный подход администрации Трампа. Мол, чтобы положить конец войне, Украина уступит России часть своей территории в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Не кажется ли, что такой подход – тупик?

– Абсолютно нерабочая схема – это все понимают. И в Штатах это также понимают. Просто есть два пути завершения войны. Первый – сложный: усиление давления на Россию и фактическое принуждение к миру. Второй – проще: попытки договориться с Украиной, какие-то обещания – мол, вы только выйдите из Донбасса, а дальше "все будет хорошо", "построим рай". Что именно имеется в виду – вопрос открытый. Поэтому они выбирают более простой путь.

Знают ли Штаты, что это обман со стороны Путина? Знают. Понимают ли, что это может быть повторением Мюнхена? Да. Но в то же время они не готовы к жесткому давлению. И этим Россия пользуется. Более того, учитывая ослабление позиций США, заявления российского руководства стали более жесткими. Если раньше речь шла просто о выходе из Донбасса, то сейчас – это лишь условие для начала переговоров о прекращении войны. То есть: сначала отдайте – потом поговорим. Они пытаются нивелировать предыдущие договоренности и сделать свою позицию более жесткой. То же заявляет и Лавров – мол, никаких гарантий безопасности Украине, зато Россия хочет гарантий для себя.

– Что происходит?

– Фактически срыв того минимального прогресса, который был. И причина – слабость США. Россия это видит и использует.

– Что означает это заявление Лаврова, что урегулирование конфликта невозможно без гарантий безопасности для России. Это, например, откат НАТО на определенные позиции, буферные зоны и тому подобное. И второе – существует ли вообще "цена мира" для Путина?

– По первому вопросу – вы абсолютно правильно говорите: это возвращение к 2021 году, даже не 2022-му, когда они требовали разделения сфер влияния в мире. Сейчас Кремль фактически это дублирует – опять же, понимая слабость Соединенных Штатов. И здесь уже речь идет не только об Украине, а в целом о так называемых "гарантиях безопасности" для России – прежде всего это нерасширение НАТО. Хотя сейчас даже не о расширении – здесь хотя бы сохранить ту структуру, которая есть.

Это и есть стратегическая "мечта" – восстановить влияние, близкое к советскому, и провести условную линию разграничения в Европе – где заканчивается зона влияния США и Европы и начинается зона влияния России. В то же время исторически их логика безопасности остается неизменной – Россия видит свою безопасность через создание опасности для соседей.

По второму вопросу – возможны ли уступки. Проблема в том, что Путину не нужны уступки. Ему не нужна даже та часть Донецкой области как конечная цель. Да, это могут подать как "победу", но это его не остановит. Наоборот – это станет сигналом, что так можно, что мир готов соглашаться. Это фактически логика, которая уже была в истории перед Второй мировой войной – уступки лишь стимулируют дальнейшую агрессию. Они дают паузу для накопления ресурсов и одновременно подталкивают к новым действиям. Поэтому нет уступок, которые бы его удовлетворили. Его цель – уничтожение Украины как государства и дальнейшее продвижение влияния – как минимум до границ НАТО и ЕС.

Остановить это может только сила. И США это, вероятно, также понимают – но не готовы действовать достаточно жестко. Единственное, чего реально боится российское руководство – это потеря власти. И это ключевая точка давления. Власть в таких системах теряется из-за внутренних процессов – экономический кризис, падение уровня жизни, социальное недовольство. Фактически речь идет о сценарии резкого экономического ухудшения – условное "возвращение в 90-е". И такие инструменты у США есть. В таком случае для Путина вопрос выживания власти станет приоритетом – и тогда он может пойти на реальные шаги. Потому что революционные настроения возникают не из-за внешней политики – особенно в России – а из-за ухудшения повседневной жизни. Именно это является единственным реальным рычагом влияния. А попытки "договориться по-хорошему" с агрессором не работают – и исторически это уже неоднократно доказано.

– Американцы понимают, чего хочет Путин в отношении Украины? Потому что заявления Вэнса – мол, "проблема заключается лишь в нескольких километрах" – выглядят, мягко говоря, оторванными от реальности. Эту войну, которая уносит десятки и сотни тысяч жизней, нельзя свести к "нескольким квадратным километрам". И второй вопрос – остаются ли американцы нейтральными участниками переговоров?

– Относительно американцев – ситуация неоднородна. Если говорить о Вэнсе – откровенно, многие его заявления свидетельствуют о слабом понимании темы, особенно в сфере внешней политики. Зато другие представители – например госсекретарь США Рубио – демонстрируют значительно более осторожную и взвешенную позицию.

Что касается Трампа – он понимает ситуацию. Это видно из переговоров, где украинская сторона неоднократно достаточно быстро и аргументированно объясняла реальное положение дел. Есть и другие представители, которые понимают еще глубже – например, Кит Келлог, который как военный хорошо видит возможные сценарии развития событий. Но Уиткофф сейчас пытается сконцентрировать переговорный процесс на себе – фактически стать единственным каналом коммуникации с Россией для Трампа. Это внутренняя политическая борьба влияний в команде. В результате все они в целом понимают ситуацию – но выбирают более простой путь. Логика такова: быстрый результат – и можно доложить, что война завершена.

Проблема в том, что этот путь не работает. К тому же у США сейчас ограниченные рычаги давления на Украину – и частично это следствие их же решений, в частности относительно пауз в поддержке. Поэтому единственный реальный вариант – конструктивный диалог. Но "конструктив через уступки" не работает.

Относительно нейтральности – нет, это не совсем нейтральная позиция. Когда одна из сторон агрессор, полная нейтральность фактически означает слабость. И Трамп в ситуациях, где не может действовать жестко, иногда занимает такую "условно нейтральную" позицию. А заявления о "нескольких километрах" – это либо непонимание масштаба, либо сознательное упрощение. Потому что речь идет о территориях, сопоставимых с крупными регионами, а не о мелких участках.

– Относительно возможного визита Виткоффа и Кушнера в Киев? Почему впервые едут в Украину и ждать ли определенного результата?

– Посмотрим, как будут развиваться события вокруг встреч с Ираном, ведь именно это они сейчас ставят на первое место и подстраивают под это график. Хотя других вариантов фактически нет – поэтому и включается челночная дипломатия.

Относительно результатов – пока все очень гипотетично. Впрочем, ситуацию можно оценивать так. Появилась информация, что вместе с делегацией или вместо кого-то из ее членов в Киеве может присутствовать сенатор Линдси Грэм – и это очень показательный момент. Грэм – автор значительной части законопроектов об усилении санкций против России, которые сейчас лежат в Конгрессе. Он поддерживает Трампа, но в то же время открыто выступает за помощь Украине – включая предоставление дальнобойных ракет и силовое давление на Россию. Если он действительно войдет в состав делегации – это будет означать изменение подхода. То, что Трамп не всегда говорит прямо, может транслироваться через Грэма – и это фактически также будет позиция Трампа. В таком случае можно говорить о возможном начале реального давления на Россию. Но если его не будет и состав останется традиционным – Уиткофф и Кушнер – ожидать значительных результатов не стоит.

Да, Украина сейчас накапливает аргументы и "карты" для переговоров – в том числе из-за дипломатической активности в Европе. Но надеяться, что Виткофф и Кушнер приедут, увидят последствия войны, пообщаются с людьми – и радикально изменят свою позицию, не стоит. Это не люди с военным или безопасностным мышлением – они мыслят категориями выгоды, цифр и договоренностей. Их вряд ли определяюще повлияет гуманитарное измерение или внутреннее состояние страны. Поэтому реалистичный сценарий прост: они приедут, выслушают украинскую позицию, что-то предложат, после чего поедут в Москву. И это, по сути, единственный прогнозируемый результат на данном этапе.

– Накануне США не продлили ослабление санкций по российской нефти – это прекратилось. Но вопрос, на кого Трамп будет давить больше, остается открытым. Президент Украины заявил, что сигналы от американского лидера выглядят более позитивными для России. Фактически допускается, что США могут больше давить именно на Украину. особенно с учетом выборов в Конгрессе, до которых администрации надо продемонстрировать результат.

– Я не вижу реальных возможностей для давления на Украину – и главная причина в том, что сами США в значительной степени эти возможности ограничили. Если раньше Украина была критически зависима от американского финансирования и поставок вооружений, то сейчас ситуация изменилась. Мы переходим от формата бесплатных поставок к закупкам, и объемы помощи сокращаются не только по политическим причинам, но и потому, что ресурсы США все больше направляются на Ближний Восток. Есть риск, что объемы помощи могут еще больше уменьшиться – не из-за политического решения "не давать", а из-за банальной нехватки ресурсов.

Что остается как инструмент влияния? Разведданные. Но это не тот рычаг, который позволяет диктовать условия вроде "отдайте территории". К тому же Украина имеет сотрудничество и с европейскими партнерами. То есть фактически серьезных инструментов давления на Украину у США сейчас нет – и это важный момент.

Зато у самой Украины появляются дополнительные позиции. Во-первых, финансовый фактор – история с решениями Европы по финансированию движется вперед. Во-вторых, новые пакеты помощи – в частности заявления о дополнительном финансировании со стороны НАТО. Это означает, что Украина имеет ресурс для продолжения борьбы и не находится в ситуации безысходности. А значит – и давление не срабатывает.

– Какие тогда возможны формы давления?

– По сути, единственный вариант – это выход США из переговорного процесса. Но это было бы ударом по самим США. Трамп не сможет объяснить избирателям, почему "он не смог завершить войну" – особенно накануне выборов в Конгресс. Поэтому этот сценарий выглядит маловероятным.

Относительно санкций против России – то, что не продлили ослабление, это действительно позитивный сигнал. Это означает, что инструменты давления на Россию остаются и могут даже усиливаться. И здесь возможностей значительно больше, чем в случае с Украиной. В то же время надо понимать стратегическую цель США – это не только завершение войны в Украине. Глобально они пытаются ослабить связи России с Китаем. И без завершения войны это сделать сложно. Поэтому итог таков: Украина заходит в переговоры с большей субъектностью, чем раньше – с поддержкой Европы, с финансовыми ресурсами и с возможностью отстаивать свою позицию. А вот у США ситуация сложнее – их возможности давления ограничены, и поэтому их стратегия выглядит менее определенной.

– Что все же с гарантиями безопасности, они вообще возможны? Зеленский заявляет, что сейчас Украина не имеет гарантий безопасности для того, чтобы говорить о следующем шаге в мирном процессе. Украина хочет, чтобы Вашингтон четко очертил реакцию на возможное возобновление российского нападения, а также предоставил современные системы ПВО, включая THAAD, по аналогии с поддержкой ближневосточных союзников, чего пока не просматривается.

– Здесь важно понимать: сама концепция гарантий сейчас меняется. Если раньше обсуждались какие-то варианты со стороны США, то они должны быть не просто политическими обещаниями, а законодательно закрепленными решениями – через Конгресс. Именно на этом настаивает Украина. любые заявления вроде "мы вас поддержим" – это не гарантии. Гарантии – это четкий механизм действий, закрепленный юридически. И этого пока нет.

Что обсуждалось теоретически: контроль за линией разграничения – но США не хотят физически там быть, участие через разведку и спутники – но это вспомогательный инструмент, возможно размещение баз – но это тоже вызывает большие риски. И здесь возникает ключевая проблема: США хотят дать такие гарантии, которые не втянут их в прямую войну с Россией. Потому что они понимают – это риск ядерной эскалации. События на Ближнем Востоке добавили еще один важный урок: даже присутствие американских военных не всегда гарантирует безопасность. То есть классическая логика "разместим силы – и будет безопасность" уже не работает однозначно. Поэтому сейчас США уже не выглядят как безоговорочный гарант, который может "все обеспечить". И это также влияет на переговоры.

Если говорить максимально практически – наиболее действенная гарантия выглядит просто: физическое присутствие сил, которые контролируют прекращение огня. Не только наблюдение, а именно присутствие.

Это создает эффект сдерживания: есть четкое понимание, кто нарушил и есть фактор риска прямого столкновения с США. Решится ли Россия атаковать в таком случае – вопрос открытый, но это уже значительно более высокий уровень сдерживания. Все остальное – обещания "мы ответим", "мы введем санкции", "мы поможем" – выглядит слабее. И, честно говоря, после последних событий в мире доверие к таким гарантиям еще больше снизилось. Поэтому на сегодня: реальных, четких гарантий в переговорном поле нет, США не готовы брать на себя риски прямого конфликта, поэтому формат гарантий еще будет пересматриваться. И главное – Украине важно не согласиться на формальные гарантии, которые на практике не будут работать.

– Еще одна проблема с гарантиями – согласится ли на это Россия. И американцы, и европейцы это учитывают – мол, гарантии должны быть приемлемы для Москвы. Но это выглядит парадоксально, ведь главная цель России очевидна. Получается замкнутый круг?

– Здесь все взаимосвязано. Гарантии безопасности – это не что-то отдельное, они могут появиться только как часть более широкого компромисса после прекращения активных боевых действий. То есть если Россия идет на уступки, отказывается от максималистских требований и начинается реальный компромисс – тогда гарантии становятся частью этого пакета. Тогда они имеют смысл. Но если Россия не меняет свою позицию – тогда говорить о гарантиях, которые еще и должны быть согласованы с Москвой, выглядит действительно парадоксально.

Относительно позиции Европы – она сейчас осторожная. Формально поддержка есть, но на практике звучит так: "мы готовы что-то делать – если Россия позволит". И это выглядит слабо. Если Европа хочет реального влияния и места за столом переговоров – ей придется брать больше ответственности. Например, четко заявлять о готовности к физическому присутствию и гарантиям без согласования с Москвой. Иначе возникает логичный вопрос: почему вообще суверенное государство должно согласовывать свою безопасность с агрессором? Россия реагирует только на силу и четкую позицию. Когда есть сомнения – она этим пользуется.

– Но даже в практических вещах – как с "теневым флотом" – Европа часто действует осторожно. Формально есть решение, но не всегда есть жесткая реализация.

– Да, и это проблема. Есть отдельные действия, есть сигналы, но нет системной жесткой линии. И Россия это чувствует. Без реального давления все эти истории остаются полумерами.

– И напоследок – относительно Китая. Может ли его подключение дать новый импульс переговорам и будет ли это иметь практическое значение? Глава украинского МИД Андрей Сибига не так давно отметил, что возможно, пришло время вдохнуть в переговоры новый импульс и попытаться подключить Китай к процессу.

– Китай – формально нейтрален, но фактически имеет огромное влияние на Россию. И если Китай скажет останавливаться – Россия будет вынуждена это учесть. Но здесь есть другая проблема. Китай не заинтересован в поражении России. Ему нужна стабильность и контролируемая ситуация, а не крах партнера. Поэтому Китай, скорее всего, будет продвигать такие условия, которые позволят России сохранить лицо – а возможно, даже более жесткие, чем сейчас. Есть также риск более широких договоренностей между США и Китаем – где Россия станет объектом торга, но вместе с ней и вопрос Украины. И это уже сценарий "без нас о нас". То есть импульс Китай может дать – но вопрос в другом: будет ли этот импульс выгоден Украине. И здесь ответ: не факт.