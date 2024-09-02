В Киеве общественный транспорт для учащихся снова бесплатный: как заказать проездной

В Киеве с 1 сентября 2024 года по конец июня 2025 года общественный транспорт для учащихся снова безвозмездный. Заказать ученический билет можно в мобильном приложении "Киев Цифровой".

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчика приложения. Это касается как электронной, так и пластиковой версии документа.

"С 1 сентября по конец июня общественный транспорт в Киеве для учащихся снова безвозмездный. Для этого школьникам необходимо только валидировать свой учащийся билет в транспорте", – говорится в сообщении.

Чтобы заказать его бесплатно и быстро получить в приложении "Киев Цифровой" необходимо сделать следующее:

выберите сервис "Заказ учащегося", заполните данные учащегося и закажите цифровой билет.

получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные.

добавьте учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

"Если вы уже добавили пластиковый учащийся в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровое. Если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый учащийся проездной в придачу к цифровому", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, пользователи мобильного приложения "Киев Цифровой" теперь могут оперативно следить за состоянием энергосистемы. В частности, можно видеть онлайн, планируют ли отключение и какие ограничения запланированы на следующий день.

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