В "Киеве Цифровом" можно следить за состоянием энергосистемы: как работает новая функция. Видео

Пользователи мобильного приложения "Киев Цифровой" теперь могут оперативно следить за состоянием энергосистемы. В частности, можно видеть онлайн, планируют ли отключение и какие ограничения запланированы на следующий день.

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчика приложения. Жители столицы призвали экономно потреблять электроэнергию.

"Киев Цифровой". Энергетический. Следите за состоянием энергосистемы языков за прогнозом погоды. На главном экране приложения "Киев Цифровой" рядом с качеством воздуха появилась отметка состояния энергосистемы", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили разработчики, теперь пользователи нажатием на отметку состояния энергосистемы на главном экране могут узнавать, планируются ли отключения. Также каждый вечер можно получать прогноз об ограничении электроэнергии на следующий день.

"Подключите уведомления от "Укрэнерго", чтобы диспетчеры уведомляли вас о планах и изменениях отключений. А еще узнайте, как разумно укротить домашних пожирателей электроэнергии и помогать энергосистеме", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее разработчики обновили городское приложение "Киев Цифровой" к версии 3.0. Он стал еще более современным, а навигация более удобной.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не оставила планов сорвать подготовку Украины к зиме и с помощью обстрелов привести страну в блекаут. Однако украинские энергетики быстро справляются с последствиями, и уже в течение нескольких дней после последней атаки дефицит тока в стране может снизиться.

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