В Киеве ночью подожгли авто, которое может принадлежать столичному боксеру. Подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева в ночь на 25 июня неизвестный мужчина поджег автомобиль Lincoln. Якобы машина принадлежит столичному боксеру.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщил информированный источник. Сейчас делом занялись правоохранители.

"Ночью неизвестный поджег автомобиль киевского боксера в Соломенном районе столицы", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что в ночь на 25 июня неизвестный мужчина поджег автомобиль Lincoln, который был припаркован на улице Мокрая.

В результате легковушка получила повреждения - ее потушили спасатели, которые оперативно приехали на место происшествия.

Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали две группы злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб поджигали релейные шкафы "Укрзализныци". Нарушители действовали в городах и на территории Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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