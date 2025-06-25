В Киеве ночью подожгли авто, которое может принадлежать столичному боксеру. Подробности, фото и видео
В Соломенском районе Киева в ночь на 25 июня неизвестный мужчина поджег автомобиль Lincoln. Якобы машина принадлежит столичному боксеру.
Об этом OBOZ.UA сообщил информированный источник. Сейчас делом занялись правоохранители.
"Ночью неизвестный поджег автомобиль киевского боксера в Соломенном районе столицы", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно увидеть, что в ночь на 25 июня неизвестный мужчина поджег автомобиль Lincoln, который был припаркован на улице Мокрая.
В результате легковушка получила повреждения - ее потушили спасатели, которые оперативно приехали на место происшествия.
Обстоятельства происшествия установят правоохранители.
Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали две группы злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб поджигали релейные шкафы "Укрзализныци". Нарушители действовали в городах и на территории Киевской области.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.
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