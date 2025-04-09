Поджигали релейные шкафы 'Укрзалізниці': разоблачены две группы злоумышленников, действовавших в Киеве и области. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали две группы злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці". Нарушители действовали на территории городов и в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области и столичной полиции. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Полиция Киева и СБУ задержали две организованные группы поджигателей, которые по заказу российских спецслужб жгли релейные шкафы на территории столицы и области. Среди фигурантов, действовавших в столице, было двое 18-летних наркозависимых молодых людей. По четким указаниям кураторов из страны-агрессора нарушители совершили поджог электрощитовых на железнодорожной дороге в Дарницком районе", – рассказали правоохранители.

В Службе безопасности добавили, что еще четырем поджигателям из Киевщины, которых задержали несколько недель назад, дополнительно сообщили о новом подозрении. Их действия доквалифицированы как диверсия, совершенная в составе организованной преступной группы в условиях военного положения.

Свои действия злоумышленники объяснили желанием заработать легкие деньги, однако, несмотря на отснятые видео с "выполненной" работой, оплату они так и не получили.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще семерых несовершеннолетних поджигателей, работавших на российские спецслужбы. Фигуранты уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци".

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