В Киеве второй раз за июль зафиксировали рекорд суточного количества осадков

В Киеве 22 июля синоптики зафиксироваи рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В субботу весь день в столице шел дождь.

"По данным наблюдений метеостанции, 22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бурлила в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Напомним, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 25 по 30 июля ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в столице днем в среднем будет +26°С…+28°С.

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