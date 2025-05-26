На Киевщине двигатель сбитого 'Шахеда' упал посреди частных домов. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области обломки сбитого дрона-камикадзе упали прямо посреди частного сектора. В результате происшествия, которое произошло в понедельник, 26 мая, около 6:00, образовалась воронка.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей региона призывают не игнорировать воздушную тревогу.

"В Бучанской общине двигатель сбитого "Шахеда" упал прямо посреди частного сектора", – говорится в сообщении.

По словам автора видеоролика, на котором можно увидеть обломки дрона-камикадзе, которые даже продолжали дымить, событие произошло около 6:00. Сбитый "Шахед" упал в 50 метрах от дома мужчины.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) - иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева ночью субботы, 24 мая, во дворе многоэтажного дома упал обломок сбитой силами ПВО российской баллистической ракеты. Чтобы изъять его, на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!