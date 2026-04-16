В Киеве начнут капитальный ремонт проспекта Лобановского. Сколько продлится

В Киеве с 18 апреля специалисты начнут проводить капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского. Для этого движение транспорта на этом участке частично ограничат.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор". Дорогу построили в 1971 году, а последний капитальный ремонт проводили более 20 лет назад.

Что известно

"С 18 апреля в Соломенском районе Киева начинается капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского. Ремонт выполнят с учетом принципов безбарьерности. В связи с этим на отдельных участках временно ограничат движение транспорта", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, ремонт будут выполнять поэтапно. Сначала работы будут проходить на участке от улицы Максима Кривоноса до улицы Андрея Головко (четная сторона проспекта). На время их проведения движение транспорта организуют по противоположной стороне:

одной полосой – в направлении Голосеевской площади;

двумя полосами – в направлении Чоколовского бульвара.

Также здесь установят предупредительные знаки с информацией об объезде. Ограничения движения в пределах первого этапа работ будут действовать ориентировочно до 29 мая. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в течение следующего года.

В КГГА добавили, что проект предусматривает комплексное обновление проспекта протяженностью 2,8 км, в частности:

устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия;

обновление тротуаров и обустройство велодорожек;

прокладка дождевой канализации;

ремонт подземных и надземных пешеходных переходов;

обновление сетей наружного освещения и контактной сети;

ремонт светофорных объектов;

установка барьерного ограждения;

благоустройство прилегающей территории.

Отдельное внимание уделят безбарьерности: на переходах понизят бордюры и обустроят тактильную навигацию для людей с инвалидностью и маломобильных групп. В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продлили ограничение движения транспорта на проспекте Европейского Союза до декабря 2026 года. Это связано со строительством линии метро на Виноградарь.

