В Киеве на Воскресенке прорвало трубу под трамвайной колеей: образовалась воронка. Подробности и видео

В Днепровском районе в понедельник, 5 мая, произошел прорыв трубопровода прямо под трамвайной колеей. Авария произошла на пересечении улиц Остафия Дашкевича и Черных Запорожцев

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте ЧП уже работают коммунальщики.

"В Киеве на пересечении улиц Остафия Дашкевича и Черных Запорожцев, вероятно, произошел прорыв", - говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия происшествия. В частности, прорыв произошел прямо под трамвайной колеей – из-под земли избивал фонтан на высоту несколько метров.

Со своей стороны в пресс-службе КП "Киевпасстранс" сообщили, что в результате аварии задерживается движение трамваев №№ 22, 27, 28, 33, 35.

Напомним, в Печерском районе Киева во вторник, 15 апреля, прорвало трубу. В результате кипятком залило бульвар Николая Михновского, образовалась пробка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в субботу, 26 апреля, произошел прорыв трубы. В результате аварии на пересечении улиц Бастионной и Болсуновской из-под земли избивал гейзер высотой около 10 метров.

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