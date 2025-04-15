В Киеве бульвар Михновского залило кипятком из-за прорыва теплотрассы: два года назад здесь уже была авария. Видео

В Печерском районе Киева во вторник, 15 апреля, прорвало трубу. В результате кипятком залило бульвар Николая Михновского, образовалась пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителей призвали учесть информацию о ЧП при планировании маршрута своей поездки.

"Вниманию участников дорожного движения. На бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети видео можно увидеть, что проезжую часть дороги залило крутым кипятком. Информация о пострадавших пока не поступала.

Следует добавить, что подобная авария уже имела место на этой локации. 10 апреля 2023 года в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы Народов) также залило кипятком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в субботу, 8 марта, под асфальт провалилось сразу три машины. Событие произошло в Музейном переулке.

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