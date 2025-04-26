Из-под земли бил гейзер высотой в несколько этажей: в Киеве на Печерске произошел прорыв трубы. Відео и фото

В Печерском районе Киева в субботу, 26 апреля, произошел прорыв трубы. В результате аварии на пересечении улиц Бастионной и Болсуновской из-под земли бил гейзер высотой около 10 метров.

Видео дня

Соответствующие видео опубликовали в социальных сетях. Остались ли самые близкие дома без водоснабжения, не сообщалось.

"Новый водяной гейзер высотой в несколько этажей бьет из-под асфальта на Болсуновской (и пересечении с улицей Бастионной. – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео можно увидеть последствия прорыва трубопровода. Сообщается, что камнями и осколками асфальта были повреждены автомобили, припаркованные рядом с местом ЧП.

Напомним, в Печерском районе Киева в субботу, 8 марта, под асфальт провалилось сразу три машины. Событие произошло в Музейном переулке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 15 апреля, прорвало трубу. В результате кипятком залило бульвар Николая Михновского, образовалась пробка.

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