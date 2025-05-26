В Киеве на улице Телиги на дорогу упало дерево: образовалась пробка. Подробности и видео

В Киеве в понедельник, 26 мая, на улице Елены Телиги на проезжую часть упало большое дерево. В результате ЧП задерживается движение транспорта, в частности, общественного, в сторону станции метро "Почайна".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На место вызваны аварийные службы.

"На ул. Елены Телиги из-за падения дерева на контактную сеть задерживается движение троллейбусов №№ 27, 30, 31. Задержки в движении касаются маршрутов, которые движутся в направлении станции метро "Почайна". Работы по восстановлению уже продолжаются, – говорится в сообщении.

В "Киевпастранс" просят пассажиров планировать маршруты с учетом этих изменений.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. Из-за падения дерева полностью было заблокировано движение авто в сторону метро "Почайна", а также оборвало контактную сеть троллейбуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Борщаговке произошла авария с участием автомобиля BMW. Легковушка на большой скорости вылетела с дороги, снеся около 50 метров металлического отбойника.

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