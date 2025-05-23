В Киеве BMW на скорости 'снес' около 50 метров металлического отбойника. Видео

В Киеве на Борщаговке произошла авария с участием автомобиля BMW. Легковушка на большой скорости вылетела с дороги, снеся около 50 метров металлического отбойника.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Возле Шпалерного рынка на Кольцевой водитель BMW вылетел с дороги, снеся метров 50 отбойника", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии - разбитую легковушку, которая вылетела на зеленую зону между двумя дорогами, а также сорванный металлический отбойник. Поврежденную часть ограждения заметили лентой. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Напомним, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, протаранила электроопору и перевернулась. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области легковушка выехала на обочину и сбила 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

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