В Киевской области во дворе частного дома нашли боевую часть российской ракеты Х-101. Фото

В одном из районов Киевской области во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты Х-101. Чтобы изъять взрывоопасную находку на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"На территории Киевской области саперы провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101. Опасную находку обнаружили во дворе частного домовладения. Пиротехники безопасно транспортировали боеприпас на специальную площадку, где его уничтожат путем контролируемого подрыва", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ГСЧС в очередной раз призвали граждан в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать компетентные службы, а также избегать любых контактов с потенциально опасными объектами.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева ночью субботы, 24 мая, во дворе многоэтажного дома упал обломок сбитой силами ПВО российской баллистической ракеты. Чтобы изъять его, на место вызвали саперов.

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