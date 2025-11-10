В Киеве на светофоре появился 'Греческий крест': что это значит для водителей. Подробности и фото

В Киеве вводят эксперимент "Греческий крест" на одном из светофоров города. Новый тип сигнала позволит водителям безопасно выполнять маневр поворота.

Об этом сообщили в КП "Центр организации дорожного движения", передает пресс-служба КГГА. Это первое такое решение в Украине, заимствованное из практики европейских стран.

Новый знак на дороге

"С завтрашнего дня, 11 ноября, на перекрестке ул. Владимирской и бульв. Тараса Шевченко начинается эксперимент с новым типом светофорного сигнала "Греческий крест". Эксперимент реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения и имеет целью повысить безопасность при выполнении левостороннего поворота", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на светофоре установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста ("плюса"). Включенный сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево.

Таким образом, светофорная секция "Греческий крест" не запрещает проезд, а наоборот подтверждает возможность маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит. Эксперимент продлится два месяца.

