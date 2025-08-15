'Киев Цифровой' получил новую важную функцию для пассажиров, которая связана с работой транспорта столицы

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию для пассажиров столичного общественного транспорта. Теперь пользователи могут оперативно узнать, если, например, вдруг автобус отменят или изменят его маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе разработчика. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

"Обновление в "Цифровом". Будьте в курсе, вдруг автобус отменят или изменят его маршрут. Не теряйте времени на остановке, если троллейбус не приедет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи смогут добавлять в избранный общественный транспорт в сервисе "Движение транспорта" и получать оповещения, когда:

автобус, троллейбус или трамвай отменили ;

; изменился номер транспорта;

номер транспорта; транспорт отправляется по другому маршруту.

Чтобы сделать это, проверьте настройки уведомлений в профиле:

Избранные маршруты – уведомления об автобусах, троллейбусах и трамваях, которые вы добавили в избранные;

Все маршруты – уведомления обо всех автобусах, троллейбусах и трамваях.

"Добавьте свои маршруты в избранные и узнавайте об изменениях без нервных взглядов в даль дороги", – резюмировали в пресс-службе.

Необходимые функции

Ранее мобильное приложение "Киев Цифровой" получило возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений – узнать об этом оперативно.

