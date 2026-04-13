В Киеве на Столичном шоссе мусоровоз протаранил отбойник и перевернулся: есть травмированный. Фото, видео и подробности

В Киеве в понедельник, 13 апреля, на Столичном шоссе мусоровоз протаранил металлический отбойник и перевернулся на крышу. В результате ДТП травму получил пассажир спецтранспорта.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"В Голосеевском районе Киева, около 9:30, произошло ДТП на Столичном шоссе напротив ЖК "Светопарк". По предварительной информации мусоровоз въехал в отбойник и перевернулся. В результате аварии травму колена получил пассажир авто", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что спецтранспорт перевернулся на крышу и перекрыл две полосы: на своей дороге и для встречного движения транспорта. На месте ДТП образовалась пробка.

ДТП в столичном регионе

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!