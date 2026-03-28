В Киеве на Берестейском проспекте легковушка протаранила маршрутку: есть пострадавший. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения водителя последнего авто заблокировало в салоне – его из искореженной машины доставали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 27 марта, в 22:44 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Шевченковском районе на проспекте Берестейском.

"В результате столкновения легкового автомобиля Ssang Yong Rexton с маршрутным такси "Эталон", водителя легковушки заблокировало между сиденьем и приборной панелью. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам", – уточнили в пресс-службе.

На опубликованных спасателями фото и видео из соцсетей можно увидеть последствия ДТП – буквально легковушка протаранила маршрутку. Чудом в результате аварии не пострадали пассажиры общественного транспорта.

