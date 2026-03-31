В Киеве пьяная водитель легковушки протаранила столб: машину разорвало пополам. Фото и видео

В Печерском районе Киева на бульваре Николая Михновского пьяная водитель легковушки на скорости протаранила столб. В результате ДТП машину разорвало пополам, а женщина, которая управляла автомобилем, чудом не пострадала.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушительнице выписали сразу три штрафа.

Ночное ДТП

"На видео ДТП, в котором чудом никто не пострадал. Вчера (30 марта. – Ред.) патрульные получили сообщение о ДТП на бульваре Николая Михновского. Мы быстро прибыли на место и выяснили обстоятельства", – говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Subaru, не справилась с управлением и въехала в электроопору. К счастью, она не пострадала. Общаясь с женщиной, инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,27 промилле.

На гражданку составили протоколы за нарушение ПДД, повлекшее аварию(штраф 850 гривен), за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения(штраф 17 тысяч гривен) и за управление авто лицом, не имеющим при себе регистрационного документа на транспортное средство(штраф 425 гривен).

Стоит добавить, что на опубликованном полицией видео можно не только увидеть момент ДТП, но и его последствия. Машину нарушительницы ПДД буквально разорвало пополам.

