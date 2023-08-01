Остался серп и молот: продолжается демонтаж советской символики из монумента "Родина-мать". Фото и видео

В Киеве во вторник, 1 августа, специалисты продолжили работы по демонтажу советской символики из щита монумента "Родина-мать". Уже полностью снята нижняя и правая часть герба СССР.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В дальнейшем здесь установят украинский трезубец (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, утром вторника, 1 августа, специалисты продолжили демонтаж советской символики из щита монумента "Родина-мать". В настоящее время полностью снята нижняя правая часть герба СССР и половина левой части. Еще на месте остаются серп и молот.

После окончания всех работ на щите установят украинский трезубец.

Стоит добавить, что ранее бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что обновленный монумент официально представят 24 августа в День Независимости Украины.

Напомним, монумент "Батькивщина-мать" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Действии" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

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