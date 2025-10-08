В Киеве прорвало трубу на улице Ильенко: движение авто перекрыто, подтопило станцию метро. Подробности, фото и видео

В Киеве в среду, 8 октября, на улице Юрия Ильенко прорвало трубу. В результате чрезвычайного происшествия перекрыто движение транспорта, в двух районах снижено давление водоснабжения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики уже начали ремонтные работы.

Что известно

"Сегодня утром на ул. Юрия Ильенко, 48 произошла авария на водопроводной сети. Сейчас снижено давление водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что из-за аварии движение транспорта от улицы Гарета Джонса до улицы Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях. Движение троллейбусов маршрутов № 16 и № 35 организовано по улице Дорогожицкой.

Водителей и пассажиров призвали учитывать изменения и планировать поездки заранее.

Стоит добавить, что в соцсетях сообщают о подтоплении перехода возле станции метро "Дорогожицы" и вестибюля.

Впоследствии в КГГА сообщили, что утечка на ул. Юрий Ильенко, 50 локализован. В настоящее время без водоснабжения остаются дома по ул. Ильенко, 46, 48, 48-А, 50-А, 54 и ул. Дорогожицкой,10.

"Обнаружены повреждения на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Для ремонтных работ необходим разрыв на проезжей части. Движение транспорта остается перекрытым в оба направления", – уточнили в пресс-службе.

Чрезвычайные происшествия

В Киеве в субботу, 21 июня, на улице Борщаговской произошел прорыв трубы. Вследствие этого проезжую часть дороги залило кипятком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на Осокорках произошел прорыв трубы между детской площадкой и детсадом. В результате аварии на теплосети из-под земли бил 15-метровый фонтан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!