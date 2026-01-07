Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко в сторону увольнения.

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда смягчилась.

"Респонденты сфер строительства и торговли были оптимистично настроены по поводу общей численности работников. А предприятия промышленности и сектора услуг сохранили сдержанные оценки", – говорится в сообщении.

В целом же среди промышленных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 11%.

Чаще увольнять, чем нанимать намерены и в сфере услуг – хотя глобальных и не планируется. Так:

нанимать новых сотрудников намерены – 8%;

проводить увольнения – 11%;

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%, т.е., подавляющее большинство.

А вот в торговле наоборот, ожидается, что нанимать на работу будут чаще, чем увольнять – такие изменения намерены проводить 9% и 6% компаний соответственно. Впрочем, большинство предприятий, все же, намерены сохранить текущее количество сотрудников.

Также чаще нанимать, чем увольнять, намерены строительные компании. Так, прогнозируется, что:

будут нанимать новых сотрудников 14% компаний;

будут проводить увольнения – 11%;

оставлять текущее количество сотрудников – 74%.

Бизнесу "придется" повышать украинцам зарплаты?

В то же время, констатируют эксперты, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказала OBOZ.UA основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако, констатировала она, в условиях отсутствия ресурса бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям. А те работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют существенно увеличить зарплаты медикам первичной помощи, работающим на прифронтовых территориях – уже в 2026 году. Ожидается, что они будут получать до 35 тыс. грн.

