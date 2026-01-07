УкраїнськаУКР
русскийРУС

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
858
Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко в сторону увольнения.

Видео дня

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда смягчилась.

"Респонденты сфер строительства и торговли были оптимистично настроены по поводу общей численности работников. А предприятия промышленности и сектора услуг сохранили сдержанные оценки", – говорится в сообщении.

В целом же среди промышленных предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;
  • нанимать новых – 9%;
  • проводить увольнения – 11%.
В Украине планируют проводить увольнения

Чаще увольнять, чем нанимать намерены и в сфере услуг – хотя глобальных и не планируется. Так:

  • нанимать новых сотрудников намерены – 8%;
  • проводить увольнения – 11%;
  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%, т.е., подавляющее большинство.
Где будут увольнять чаще, чем нанимать на работу

А вот в торговле наоборот, ожидается, что нанимать на работу будут чаще, чем увольнять – такие изменения намерены проводить 9% и 6% компаний соответственно. Впрочем, большинство предприятий, все же, намерены сохранить текущее количество сотрудников.

Отдельные компании будут нанимать сотрудников чаще, чем увольнять

Также чаще нанимать, чем увольнять, намерены строительные компании. Так, прогнозируется, что:

  • будут нанимать новых сотрудников 14% компаний;
  • будут проводить увольнения – 11%;
  • оставлять текущее количество сотрудников – 74%.
Большинство компаний не будут ни нанимать, ни увольнять работников

Бизнесу "придется" повышать украинцам зарплаты?

В то же время, констатируют эксперты, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказала OBOZ.UA основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако, констатировала она, в условиях отсутствия ресурса бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям. А те работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют существенно увеличить зарплаты медикам первичной помощи, работающим на прифронтовых территориях – уже в 2026 году. Ожидается, что они будут получать до 35 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe