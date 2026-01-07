Магучих рассказала, что купила себе за первые призовые и как питается, чтобы рекордно прыгать

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, как живет вне стадиона и какие привычки помогают ей показывать рекордные результаты. Легкоатлетка призналась, что не сидит на жестких диетах, любит украинскую кухню и вспомнила первую дорогую покупку, сделанную за призовые.

По словам Магучих, в быту она выбирает комфорт и предпочитает кроссовки, а обувь на высоких каблуках носит крайне редко. В вопросах питания спортсменка также избегает крайностей: строгие диеты ей не подходят, поэтому она придерживается интуитивного питания, стараясь не переедать и ограничивать жареную и жирную пищу. После тяжелой тренировки она скорее выберет одно интенсивное занятие и обычную еду, чем длительные ограничения.

Среди любимых блюд чемпионки прежде всего украинская кухня. Магучих призналась, что особенно скучает по ней во время зарубежных поездок, выделяя вареники с капустой и борщ. Также в ее рационе есть паста и другие блюда итальянской кухни. Готовить спортсменка умеет сама: вареники делает редко из-за нехватки времени, а вот борщ появляется на ее столе значительно чаще.

В свободное время Магучих предпочитает живые книги социальным сетям. Она читает биографии, литературу по психологии и любовные романы. Говоря о призовых, легкоатлетка в интервью "Спорт Экспресс" вспомнила, что первой дорогой покупкой в ее карьере стал iPhone 8, приобретенный в 2018 году.

Несмотря на статус "королевы высоты", в обычной жизни Магучих не боится высоты. Напротив, ей она нравится, и спортсменка даже призналась, что с удовольствием жила бы на самом высоком этаже, хотя сейчас ее квартира находится на шестом.

