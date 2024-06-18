В Киеве на Оболони женщина обнаружила в стиральной машине живую змею. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева жительница многоэтажного дома обнаружила в стиральной машине живого ужа длиной около 50 сантиметров. Чтобы помочь змее на место вызвали зооспасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Как пресмыкающийся попал в жилье, не известно.

"В квартиру на улице Героев Днепра заполз уж длиной около 50 см и сидел в стиральной машине. Змею забрали и выпустили на свободу", – говорится в сообщении.

Уж – род неядовитых змей семьи уже. Общая длина достигает 80-174 см. Голова большая, уплощенная, покрытая большими симметричными щитками. Глаза большие, с круглым зрачком, туловище цилиндрическое. Любит местности с водоемами, берега лесных озер, горных ручьев, степных рек.

Напомним, в Киеве водитель легковушки нашел под капотом своей машины обычную гадюку. Как оказалось, "безбилетный пассажир" проехал в столицу в моторном отсеке со Львова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве женщина во время осмотра своего авто нашла под капотом змею. Чтобы вытащить пресмыкающегося на место вызвали зооспасателей.

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