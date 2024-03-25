В Киеве женщина нашла под капотом своего авто змею из центральной Мексики. Подробности и видео

В Киеве женщина во время осмотра своего автомобиля обнаружила в капоте змею. Чтобы вытащить пресмыкающегося на место вызвали зооспасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Как она туда попала, пока неизвестно.

По словам зооспасателей, к ним обратилась жительница Киева, которая сообщила, что нашла в капоте своего автомобиля живую змею.

"Откуда молочная змея Кэмпбелла (неядовитая, подвиды молочной змеи семьи Ужев) взялась и почему залезла в машину – неизвестно. Скорее всего, однообразная жизнь в аквариуме Молочной надоело, захотелось приключений и экстрима. Цель успешно достигнута – экстрим и происшествия имели все участники этого спасения", – добавили зооспасатели.

Молочная змея Кэмпбелла – другие названия "поперечная полоса королевская змея", "молочная змея Пуэбли". Получила название в честь американского зоолога Джонатана Кэмпбелла. Обитает в центральной Мексике: Пуэбла, Морелос, Оахака.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области собака упала на дно канализационного коллектора. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

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