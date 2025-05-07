В Киеве на Оболони среди припаркованных авто из-под земли забил гейзер. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в среду, 7 мая, произошел прорыв трубы возле ТЦ "Смарт Плаза". Гейзер забил из-под земли на месте, где местные водители самовольно устроили парковку.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На место происшествия уже вызвали коммунальные службы.

"Еще один настоящий гейзер пробился возле ТЦ "Смарт Плаза Оболонь" на Минской, прямо на тротуаре, где раньше стояли МАФы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия аварии на трубопроводе – прорыв произошел непосредственно возле машин, которые оставили местные автовладельцы. Есть ли поврежденный автотранспорт – не сообщалось

Напомним, в Печерском районе Киева в субботу, 26 апреля, произошел прорыв трубы. В результате аварии на пересечении улиц Бастионной и Болсуновской из-под земли бил гейзер высотой около 10 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе в понедельник, 5 мая, произошел прорыв трубопровода прямо под трамвайными путями. Авария произошла на пересечении улиц Остафия Дашкевича и Черных Запорожцев.

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