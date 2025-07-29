В Киеве на Оболони произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева во вторник, 29 июля, произошел пожар в торгово-развлекательном центре DREAM yellow. Огонь возник в одном из помещений.

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Причину возгорания будут устанавливать правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

По словам спасателей 29 июля в 10:48 к ним поступило сообщение о пожаре в Киеве на проспекте Оболонском.

"По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что произошло возгорание в подвальном помещении одного из ТРЦ. В 11:19 пожар ликвидирован на площади 2 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работало 15 спасателей и 4 единицы специальной и основной пожарно-спасательной техники.

Добавим, что в ГСЧС не назвали ТРЦ, в котором произошел пожар, однако, из сообщений соцсетей стало известно, что речь идет о DREAM yellow.

Что предшествовало

В Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. В одном из помещений загорелись мусорные баки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом происшествия поднимался густой черный дым, по меньшей мере на высоту 20 метров.

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