В Киеве на Оболони планируют создать еще один парк с рекреационной зоной на 16 га: Кличко рассказал подробности

Киевский городской совет в четверг, 12 декабря, во время заседания рассмотрит вопрос о создании еще одного парка с рекреационной зоной на площади в 16 гектаров. Его предусмотрено обустроить на улице Приречной в Оболонском районе.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Новую зеленую зону планируют создать на средства меценатов.

"Киевсовет продолжает уводить землю под зеленые зоны города. В частности, инициирую создание еще одного парка с рекреационной зоной на площади в 16 гектаров. Проектом решения, который сегодня рассмотрит Киевсовет, предусмотрено создание новой зеленой зоны на улице Приречной в Оболонском районе", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, для создания нового парка предлагается оформить право на земельный участок "Киевзеленстроя". А также изменить категорию земель и целевое назначение с "жилищной и общественной застройки" на "земли рекреационного назначения".

Кличко подчеркнул, что это должно быть место отдыха с детскими площадками, освещением, озеленением и системой видеонаблюдения.

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