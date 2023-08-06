В Киеве на Оболони активисты восстановили самый большой в Украине крымскотатарский флаг. Фото

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 6 августа, неравнодушные активисты приступили к работе по восстановлению крымскотатарского флага. Его в 2015 году нарисовали на пологих бетонных плитах по набережной.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Увидеть флаг можно на пересечении улиц Приречной и Оболонской набережной.

Так, утром неравнодушные киевляне начали работы по восстановлению крупнейшего нарисованного крымскотатарского флага, который в 2015 году создали на пологих бетонных плитах набережной. Активисты восстановили рисунок, за это время почти полностью выцветший.

Символ флага крымских татар является знак – тамга золотистого цвета на синем фоне. День крымскотатарского флага на официальном уровне начали отмечать с 2010 года.

Стоит добавить, что рядом с крымскотатарским флагом нарисован и украинский, который был восстановлен в 2022 году.

Напомним, в Киеве 26 июня отметили День крымскотатарского флага. Флаг с желтой тамгой на голубом фоне подняли у здания Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице утром в воскресенье, 6 августа, на щите "Батькивщины-мать" установили украинский трезубец вместо демонтированного ранее герба СССР. Работы были начаты в субботу, 5 августа.

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