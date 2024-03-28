В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в четверг, 28 марта, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Так утром, тянется движение транспорта на проспектах Романа Шухевича (от трамвайной линии и до парка Муромец), есть проблема на участке от станции метро "Почайна" и пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича, проблемы на проспекте Леонида Каденюка (в сторону Дарницкой площади) , на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от пешеходного моста до Печерского путепровода), тянутся авто на улице Петра Радзиня (от улицы Сортировочной) и до съезда с Дарницкого моста.

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Галицкой площади), на проспекте Любомира Гузара (до Индустриального путепровода) и на улице Васильковской. Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади) и станции метро "Голосеевская", а также на улице Михаила Максимовича.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до улицы Гаванской), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на проспекте Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на отдельных участках улицы Большой Васильковской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Берестейском проспекте после столкновения с легковушкой загорелся мопед. В результате ДТП есть пострадавшие, огонь потушили совместными усилиями патрульных и бойцов ГСЧС.

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