В Киеве на четыре месяца ограничат движение по Южному мосту: подробности и схема

В Киеве с 28 марта по 1 августа ограничат движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Специалисты проведут ремонтные работы на участке 650 метров.

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Об этом со ссылкой на КП "Киевавтодормост" сообщила пресс-служба КГГА. С 2021 года путепровод находится в ограниченно трудоспособном состоянии.

"С 28 марта по 1 августа частично ограничат движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении ул. Саперно-Слободской, а также Столичного и Приднепровского шоссе. Общая протяженность участка, который будут ремонтировать, составляет 650 метров", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что специалисты планируют отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие. Ремонтные работы будут выполняться в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:

1-й этап – крайней левой и частично средней полосами движения;

2-й этап – крайней правой и частично средней полосами движения.

В коммунальном предприятии напомнили, что с 2021 года мост находится в ограниченном трудоспособном состоянии. По выводам специалистов, мост нуждается в реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям.

"В 2024 году коммунальное предприятие разработало проектную документацию по текущему ремонту Южного моста. Также специалисты частично отремонтировали мостовое полотно. В коммунальном предприятии "Киевавтодоргород" извиняются за временные неудобства и просят учесть ограничения при планировании маршрута", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются ремонтные работы на двух инфраструктурных объектах города. В частности, специалисты обновляют мост по улице Новоконстантиновской, который построили 56 лет назад и ни разу капитально не ремонтировали.

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