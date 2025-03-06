Кличко показал, как ремонтируют трамвайные пути на Глубочицкой и мост на Подоле. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются ремонтные работы на двух инфраструктурных объектах города. В частности, специалисты обновляют мост на улице Новоконстантиновской, который построили 56 лет назад и ни разу капитально не ремонтировали.

Видео дня

Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и развиваться.

"На Подоле продолжается ремонт путепровода по ул. Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на ул. Глубочицкой. Капремонт аварийного путепровода на Новоконстантиновской "Киевавтодор" начал в феврале. Объект ввели в эксплуатацию в 1969 году и ни разу капитально не ремонтировали", – рассказал Кличко.

По словам мэра, специалисты демонтируют существующий путепровод – работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях. Дорожники устроят новое мостовое полотно, пролетные строения и конструкции опор, перильное и барьерное ограждение, а также опоры освещения, дорожное покрытие на подходах и тротуары.

Кроме того, коммунальщики отремонтируют подземные и наземные коммуникации. Путепровод обновят с учетом принципов безбарьерности, а весь комплекс работ планируется выполнить до конца года.

Так же продолжаются работы на Глубочицкой – это магистральная улица общегородского значения, построенная в 1950 году. Ее протяженность – 1,7 км. Протяженность трассы трамвайных путей на улице – от узла на пересечении ул. Дмитровская и ул. Коперника к пересечению с ул. Нижний Вал – 3,5 км.

"Последний ремонт этого участка с полной заменой верхнего строения путей и дорожного покрытия выполняли более 50 лет назад. Служба путей КП "Киевпастранс" начала здесь ремонт изношенных участков трамвайных путей. На участке в направлении Лукьяновской площади протяженностью 550 м выполнили монтаж трамвайных путей. Еще на одном участке протяженностью 250 м вырыли котлован и готовят основание для укладки колеи. После замены путей на ул. Глубочицкой обновят дорожное покрытие проезжей части", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как обновили трамвайные пути и отремонтировали проезжую часть для авто и общественного транспорта по улице Кирилловской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!